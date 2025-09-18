El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo a un 16% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva permitirá que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Baena tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que las altas temperaturas pueden provocar deshidratación.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 36 grados hacia las 17:00 horas. La noche caerá con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:20 horas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 16 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que aportarán un toque de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.