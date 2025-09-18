El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 72% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 38 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará desde el este a velocidades de hasta 10 km/h, ayudará a mitigar un poco la sensación térmica.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, con la posibilidad de que se presenten algunas nubes altas. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con rachas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto proporcionará un alivio refrescante en medio del calor, especialmente para aquellos que se encuentren realizando actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 11 de la noche. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y pegajosa. Sin embargo, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se caracteriza por un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 38 grados y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.