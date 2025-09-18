El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 80% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 44% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la tarde se presentará más fresca, con valores de humedad que aumentan nuevamente hacia la noche, alcanzando un 72% a las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Aljaraque pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 18:00 y bajando a 10 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:31. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable para compartir con amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.