El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el amanecer, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad a partir de las 08:08. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 26 grados a las 00:00 y descendiendo gradualmente a 25 grados a la 01:00.

Durante las horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 24 grados, proporcionando un tiempo agradable y templado. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y aumentando ligeramente hasta un 55% en la primera hora del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que el día avanza, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un pico de 38 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 32 km/h a lo largo del día. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor intenso.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de La Algaba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La tarde se presentará como un momento ideal para disfrutar de paseos al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:27.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá que la noche sea cálida y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.