El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en las temperaturas, alcanzando un máximo de 35 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día cálido. Las temperaturas comenzarán a bajar hacia la tarde, con valores que rondarán los 31 grados a las 20:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y descendiendo a un 24% hacia el final de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-13 km/h durante la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, excursiones y otras actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso a las 20:18, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será predominantemente soleado, cálido y seco, ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.