El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados durante las primeras horas de la mañana.
A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en las temperaturas, alcanzando un máximo de 35 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día cálido. Las temperaturas comenzarán a bajar hacia la tarde, con valores que rondarán los 31 grados a las 20:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y descendiendo a un 24% hacia el final de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-13 km/h durante la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, excursiones y otras actividades al aire libre.
El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso a las 20:18, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será predominantemente soleado, cálido y seco, ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad andaluza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.
