El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 1:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 2:00 y 3:00, y luego se estabilice en 21 grados entre las 4:00 y las 5:00. A partir de las 6:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 6:00 y 7:00, y subiendo rápidamente hasta los 22 grados a las 9:00.

El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un pico de 37 grados a las 17:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, con 36 grados a las 16:00 y 35 grados a las 18:00. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en 34 grados a las 19:00 y bajando a 32 grados a las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 89% a las 8:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 40% a las 21:00. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 16 km/h a la medianoche, disminuyendo a 15 km/h a la 1:00. A lo largo del día, el viento variará en dirección y velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h a las 20:00. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en Utrera hoy, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.