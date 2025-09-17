El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 19% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 13 y 27 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más expuestas al sol. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el centro histórico de Úbeda o participar en actividades culturales y recreativas.

La puesta de sol se producirá a las 20:18, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, los colores del ocaso prometen ser especialmente vibrantes, lo que puede ser un excelente momento para disfrutar de una cena al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.