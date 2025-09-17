El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados entre las 05:00 y las 08:00, momento en el que el ambiente será más fresco. Sin embargo, a partir de las 09:00, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 36 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en torno al 56% y 61%, aumentando ligeramente hasta un 76% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 38% a las 21:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Tomares pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.