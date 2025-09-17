El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables en torno a los 34°C al caer la noche.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo hasta un 26% en las horas de mayor calor. Esta disminución en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más tolerable, aunque se aconseja a las personas con sensibilidad al calor que eviten la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 22 km/h. Este viento proporcionará un alivio moderado del calor, especialmente durante las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.