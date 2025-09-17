El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y manteniéndose en este rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 10:00, y continúe su ascenso, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00. Este incremento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con un 71% al inicio del día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 68% a las 10:00 y bajando hasta un 22% a las 17:00. Esta reducción en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, puede generar un ambiente caluroso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá moderada, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 20:23, brindando una larga jornada de luz solar.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda precaución ante el calor y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.