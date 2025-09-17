El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 24 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 05:00 horas. A medida que avanza el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 34 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a medianoche y aumentando ligeramente hasta un 62% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 25% hacia las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, el calor se hará notar durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y sureste en las primeras horas, y cambiando a direcciones del noreste y noroeste a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 20:21 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido.
En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la sensación térmica sea más llevadera. Se aconseja a los habitantes disfrutar del día, pero con precaución ante el calor intenso de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el Centro de Córdoba
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados
- La encrucijada de las pescaderías de Córdoba: el reto de adaptarse o morir
- Intento de homicidio y puñaladas en Las Margaritas: dos acusados se enfrentan a 16 años de cárcel