El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo un aumento significativo, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados a las 12:00 y 32 grados a la 13:00, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 74% a las 08:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, situándose en un 47% a las 10:00 y bajando a un 27% a las 12:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 09:00 y las 10:00, alcanzando hasta 26 km/h. A medida que avanza la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que proporcionará un alivio moderado ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La puesta de sol está programada para las 20:24, marcando el final de un día soleado y cálido en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.