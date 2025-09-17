El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 39 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 52% y el 86%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará de manera moderada, predominando del suroeste y sur, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Esta brisa podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los índices de precipitación se mantienen en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

La puesta de sol se producirá a las 20:25, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y caluroso. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos por la ciudad, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios al aire libre.

Es importante recordar que, debido a las altas temperaturas esperadas, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. Con un tiempo tan favorable, Palma del Río se presenta como un destino atractivo para disfrutar de la naturaleza y la cultura local en este hermoso día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.