El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

Hoy, 17 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura baje a 22 grados a las 02:00 y 03:00, alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 04:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo a las 17:00 con 37 grados. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 65% a la medianoche y bajará hasta un 23% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada debido a la baja humedad.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste a 14 km/h, que irán variando a lo largo del día. A las 10:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 6 km/h, aumentando a 23 km/h hacia las 19:00. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será buena, y el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 20:28.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los habitantes de Los Palacios y Villafranca que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico de temperatura.

