El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 36 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados durante las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo a un 26% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se anticipa una brisa suave de 13 km/h, aumentando a 20 km/h en las horas centrales del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Osuna pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo y las áreas verdes se mantengan secos, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:03 y el ocaso a las 20:25, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Los habitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día soleado, disfrutando de las condiciones climáticas agradables que se anticipan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.