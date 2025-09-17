El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y cálido.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera que la temperatura sea de 25 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 36 grados hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Morón se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se aconseja tomar precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor en las horas más calurosas. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco, lo que es típico de esta época del año en la región.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado. Con un cielo despejado y sin lluvias, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.