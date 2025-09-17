El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas comiencen a ascender de manera gradual. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 24 grados , que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando un máximo de 36 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 62% y el 24%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de 13 km/h, disminuyendo a 6 km/h por la tarde. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante el calor.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:23 horas. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.