El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes de la localidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 21 y 35 grados . En la mañana, se espera un inicio fresco con temperaturas alrededor de los 21 grados, que irán aumentando progresivamente. Al mediodía, el termómetro alcanzará su punto máximo, llegando a los 35 grados, lo que sugiere que será un momento ideal para buscar sombra y mantenerse hidratado. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 33 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y alcanzando un 27% por la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste y el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría alcanzar rachas de hasta 14 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución, ya que en las horas de mayor temperatura, el viento podría no ser suficiente para mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes de excursiones, paseos o eventos al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso será a las 20:20, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Martos se prepara para un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.