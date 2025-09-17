El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. En la madrugada, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 21 grados hacia las 5 de la mañana.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a las 12 del mediodía y llegando a un máximo de 38 grados a las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 51% y el 85%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 19 km/h por la tarde. Este viento moderado puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 9 de la noche. El ocaso se producirá a las 20:26, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados que permitirán observar las estrellas.

En resumen, Marchena disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.