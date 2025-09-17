El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 y 04:00, estabilizándose en torno a los 21 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se prevé un repunte en el termómetro, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 26 grados a las 10:00.

Durante la tarde, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará a lo largo del día, comenzando en un 56% a la medianoche y disminuyendo hasta un 39% a las 12:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y del sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de un día al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.