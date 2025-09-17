El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% a medianoche y disminuyendo a un 25% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 15 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más pronunciada.

No se anticipa precipitación en la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará despejado, las altas temperaturas pueden resultar incómodas para algunas personas, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado hará que sea un día agradable, perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.