El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Lucena disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a los lucentinos a aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 20 grados a las 6 de la mañana, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 35 grados en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura será más alta. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a un 22% en la tarde. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno será moderada, lo que puede hacer que la jornada sea más llevadera. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 36% hacia la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección predominantemente oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento suave será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Con el orto a las 08:01 y el ocaso a las 20:22, los lucentinos tendrán un día largo y soleado para disfrutar. Es un momento ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día radiante y cálido, con cielos despejados y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.