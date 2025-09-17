El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Lora del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas comiencen a elevarse de manera gradual. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso hasta llegar a los 20 grados a las 05:00 y 06:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se espera un repunte en el termómetro, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 27 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo un calor más intenso, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados a las 12:00 y 33 grados a la 13:00. El pico de calor se registrará a las 14:00, cuando se espera que la temperatura alcance los 36 grados, manteniéndose en niveles altos hasta las 16:00, donde se prevé un máximo de 38 grados.

La tarde comenzará a mostrar un ligero descenso en las temperaturas, que bajarán a 37 grados a las 17:00 y continuarán disminuyendo hasta los 33 grados a las 21:00. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% a las 08:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, llegando a un 55% a las 11:00 y bajando a un 32% a las 13:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada durante todo el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas más cálidas. La dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. La puesta de sol se producirá a las 20:26, marcando el final de un día soleado y caluroso en Lora del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.