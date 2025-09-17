El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% a la medianoche y disminuyendo a un 49% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día, especialmente para aquellos que se encuentren en espacios abiertos.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes para disfrutar de la playa, paseos o eventos al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando 29 grados a las 18:00 y 26 grados a las 21:00. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 23 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que aportarán un toque de frescura. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.