El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que contribuirá a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 08:00. A medida que avanza el día, se prevé un ascenso en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 94% a las 05:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 36% a las 18:00, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Lebrija pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son ideales para disfrutar de la puesta de sol, que se espera que ocurra a las 20:28.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide hidratarse y protegerse del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.