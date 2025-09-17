El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 27 grados, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 14:00 horas y un máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 46% durante la mañana. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 20% hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Jaén podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a la población que tome precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantenga hidratada.

El orto se producirá a las 07:58 horas y el ocaso a las 20:20 horas, lo que brindará un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, se espera un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado que caracterizará la jornada en Jaén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.