El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 y 06:00, momento en el que el ambiente se sentirá fresco. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 36 grados a las 16:00, lo que indicará un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 58% y alcanzando un 81% entre las 05:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 35% a las 21:00, lo que hará que el calor se sienta más intenso durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad que oscilará entre 6 y 22 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h a las 21:00. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 20:28, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.