El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en el termómetro, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se encuentra en un 58%, aumentando a un 65% a la 01:00 y alcanzando un 70% a las 02:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A las 04:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que el viento se estabiliza, se espera que las velocidades se mantengan en torno a los 11 km/h durante la tarde.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Écija pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerca la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 38 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol comienza a descender, se espera que las temperaturas empiecen a bajar, alcanzando los 36 grados a las 19:00 y 35 grados a las 20:00. La puesta de sol está programada para las 20:25, marcando el final de un día soleado y caluroso en Écija.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.