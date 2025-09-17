El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para quienes planean paseos o eventos al exterior.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 29 grados a las 22:00 horas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 63% a la medianoche y aumentando hasta un 87% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 48% por la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con el calor, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente para quienes realicen actividades en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados y las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresco y cómodo durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.