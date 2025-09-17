El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 37 grados a las 16:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los cordobeses tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% a medianoche y aumentando hasta un 96% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada durante la jornada. En las primeras horas, se registrarán vientos del norte a 1 km/h, aumentando a 10 km/h en la tarde. A partir de las 22:00, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y despejado, ideal para actividades al aire libre, pero con la advertencia de que las altas temperaturas pueden resultar incómodas. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresca y bien hidratada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.