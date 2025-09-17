El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día, brindando a los habitantes la oportunidad de aprovechar al máximo el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera un inicio fresco con 21 grados, pero a medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 36 grados hacia las 17:00 horas. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a unos agradables 27 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada templada.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y alcanzando un 77% en las horas más cálidas. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, la brisa que se espera en la tarde ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio muy bienvenido.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esta brisa será especialmente agradable, contribuyendo a que la sensación térmica sea más llevadera durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más soportable. Es un día propicio para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.