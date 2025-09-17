El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Cartaya se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a partir de las 13:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Al inicio del día, la humedad se situará en un 62%, aumentando hasta un 85% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 59% a las 10:00 y bajando hasta un 43% hacia la tarde, lo que hará que el calor se sienta más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 20:00, alcanzando hasta 25 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

Con el orto solar a las 08:12 y el ocaso a las 20:33, los habitantes de Cartaya tendrán un amplio margen para aprovechar la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.