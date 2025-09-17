El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta 25 grados a las 10:00.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 34 grados a las 14:00 y 35 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 50% y el 80% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 26 km/h. A primera hora, se registrarán rachas de hasta 21 km/h, disminuyendo a lo largo de la mañana y aumentando nuevamente en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h hacia las 23:00. Este viento, aunque moderado, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:05 y el ocaso a las 20:27, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz solar para aprovechar el día. En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.