El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y alcanzando los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 04:00 y 21 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a 20 grados y alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 53% a la medianoche y bajará hasta un 21% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h en las primeras horas, y que se mantendrán en torno a los 10 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en las horas de menor temperatura, especialmente por la mañana. A medida que el día avanza, el viento se tornará más variable, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

El ocaso se producirá a las 20:28, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con temperaturas que se mantendrán por encima de los 30 grados en las horas centrales del día, es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más intensas. En resumen, el tiempo en Camas hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.