El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en las horas siguientes. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados a las 04:00 y se mantenga en ese rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 36 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 53%, aumentando ligeramente hasta un 66% en la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 40% hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada durante el día. Las primeras horas contarán con vientos del sur a una velocidad de 2 km/h, aumentando a 4 km/h. A medida que avanza la mañana, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Cabra pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La puesta de sol está programada para las 20:22, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde iluminada por el sol.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.