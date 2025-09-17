El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa variará, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que avanza el día, alcanzando un 22% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 22 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se planea estar en espacios expuestos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no hay riesgo de lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 31 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:29, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del ocaso.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.