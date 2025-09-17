El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 03:00, y 24 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 12:00, se prevé un repunte significativo, alcanzando los 30 grados a la 13:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 33% y el 59%, lo que puede generar una sensación térmica más intensa durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del este y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 22 km/h en las horas de mayor calor. Este viento puede ofrecer un alivio temporal ante las altas temperaturas, aunque no se espera que sea suficiente para mitigar la sensación de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

La puesta de sol está programada para las 20:20, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. En resumen, el día de hoy en Bailén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que aportarán un toque de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.