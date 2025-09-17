El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 27 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad, alcanzando una temperatura de 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura continuará bajando hasta llegar a los 24 grados a las 04:00, y luego se estabilizará en torno a los 22 grados entre las 06:00 y las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 35 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, situándose en un 22% a las 21:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sureste y del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. La racha máxima de viento se registrará a las 14:00, alcanzando los 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Baeza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, haciendo de este un día ideal para pasear por las calles históricas de la ciudad o disfrutar de un café en alguna de sus terrazas.

Con el ocaso programado para las 20:18, la temperatura comenzará a descender nuevamente, ofreciendo una noche cálida y agradable, perfecta para disfrutar de una cena al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad bajo un cielo despejado y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.