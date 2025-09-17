El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 37 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 51%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico del día. Es recomendable que los habitantes de Baena se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que el día avanza hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 36 grados a las 18:00 horas y bajando a 30 grados para la noche. La puesta de sol está programada para las 20:21 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día, cuidando siempre de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.