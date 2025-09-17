El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un incremento notable en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Andújar que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a medianoche y aumentando hasta un 91% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% por la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad podría generar un ambiente seco, lo que es importante tener en cuenta para evitar la deshidratación.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h, predominando la dirección del viento del este. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante el calor extremo. Sin embargo, no se esperan rachas que puedan causar inconvenientes significativos.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas o simplemente pasear por la ciudad.

Con el orto solar a las 07:59 y el ocaso a las 20:21, los habitantes de Andújar podrán aprovechar al máximo la luz del día. Se aconseja que, durante las horas más calurosas, se busque sombra y se mantenga una adecuada hidratación para disfrutar de un día soleado y cálido sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.