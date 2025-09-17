El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados y descenderán ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la tarde.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con valores que rondarán los 21 grados. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un pico de 31 grados en las horas centrales de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 50% en las horas de mayor temperatura. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más seco y cómodo a medida que avanza la tarde. Sin embargo, por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 85% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor. Este viento suave y constante contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La puesta de sol se anticipa para las 20:32, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.