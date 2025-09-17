El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 34 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% en las horas de la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los eventos programados al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La noche caerá sobre Alcalá la Real alrededor de las 20:20 horas, y las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen este día soleado y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.