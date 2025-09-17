El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta en Alcalá de Guadaíra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 21 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a ascender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 55%, aumentando hasta un 78% entre las 06:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 46% a las 10:00 y bajando hasta un 39% a las 12:00. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La puesta de sol se producirá a las 20:28, marcando el final de un día soleado y cálido en Alcalá de Guadaíra. En resumen, se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.