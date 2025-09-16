El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 16 de septiembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje local. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 05:00 y las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a la medianoche y aumentando hasta un 70% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a descender, situándose en un 25% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h en las primeras horas. A medida que el día avanza, la intensidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h hacia las 21:00 horas. Este viento del sur aportará un ligero alivio a las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

Con el orto solar a las 08:05 y el ocaso a las 20:29, los habitantes de El Viso del Alcor podrán aprovechar al máximo la luz del día. Este clima soleado y cálido es perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural y participar en actividades comunitarias. En resumen, el 16 de septiembre se presenta como un día espléndido, ideal para disfrutar de la vida al aire libre en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.