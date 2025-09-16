El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre. A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Sin embargo, la brisa suave del sur, que alcanzará velocidades de hasta 13 km/h, ayudará a mitigar el calor.

En cuanto a la previsión de viento, se espera que sople principalmente del sur y del noreste, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 19 km/h a lo largo del día. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 20:29 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco y cómodo para la noche.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos familiares o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa ligera que hará que el día sea placentero. Es un momento perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.