El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y una sensación de calidez. Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 35 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 37% en las horas de la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en dirección noroeste durante la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 8 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La salida del sol está programada para las 07:56, y el ocaso se producirá a las 20:20, lo que significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día largo y luminoso. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de la ciudad, visitas a parques o simplemente relajarse en terrazas y cafés.

Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, ya que la exposición prolongada al sol puede resultar incómoda. A medida que el día avance, las temperaturas irán descendiendo, pero se mantendrán agradables durante la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada placentera bajo un cielo estrellado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza de Úbeda y sus alrededores, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo cada momento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.