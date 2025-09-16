El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un incremento en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 17:00, lo que indica que será un día caluroso. Por la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 34 y 35 grados, lo que podría resultar en un ambiente cálido, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando hasta un 78% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 26% hacia la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para las personas más vulnerables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto el tránsito como las actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.