El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de toda la jornada. Esta situación atmosférica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 37 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, donde se registrarán 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 04:00. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas con 36 grados. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 35 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 26% hacia las 20:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 30 km/h. A primera hora, el viento soplará a 8 km/h, aumentando a 18 km/h a las 00:00 horas. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 30 km/h a las 20:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias en el horizonte. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, ya que no se anticipan cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.