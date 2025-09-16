El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, La Rinconada disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que invita a los residentes a aprovechar al máximo el buen tiempo. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% y aumentando hasta un 74% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 21% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 26 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, con ráfagas provenientes del suroeste hacia el final de la jornada.

No se anticipa ninguna precipitación, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

Con el orto a las 08:06 y el ocaso a las 20:30, los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Se aconseja protegerse del sol, especialmente durante las horas pico, y disfrutar de este día espléndido que nos ofrece la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.