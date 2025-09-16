El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un panorama claro que se extenderá hasta el ocaso, previsto para las 20:25. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 21 y 36 grados . La mañana comenzará con un ambiente templado, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 36 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 16:00 y 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas pico.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a la medianoche y disminuyendo hasta un 21% en las horas de mayor calor. Esta reducción en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede aumentar la sensación de calor en combinación con las altas temperaturas.

No se prevén lluvias ni tormentas a lo largo del día, lo que significa que los eventos al aire libre, como ferias o actividades deportivas, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados del sur, creando un ambiente propicio para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.